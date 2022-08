ELEZIONI, ITALEXIT: PRESENTATE LISTE IN ABRUZZO, I CANDIDATI

L’AQUILA – “Abbiamo abbondantemente superato il numero massimo di firme necessarie in tutta la regione per presentare la nostra lista alle prossime elezioni del 25 settembre. Siamo grati della vostra fiducia e della vostra grande partecipazione, una spinta in più per affrontare al meglio gli impegni delicati e decisivi che ci aspettano”.

Così, in una nota, il Coordinamento abruzzese di Italexit.

CAMERA

PLURINOMINALE: Giorgia Gonnelli, Francesco Terra, Damiana Fiammenghi, Domenico (detto Nico) Liberati; Supplenti: Carla De Giorgi, Raimondo Valente, Andrea Di Ciano.

UNINOMINALE: 1. Giovanni Corregiari; 2. Giustino D’Uva; 3. Arianna Salvatore.

SENATO

PLURINOMINALE: Massimo Pietrangeli, Rosetta Enza Blundo, Lorenzo Vallorea; Supplenti: Francesco Caccavo, Mario (detto Marius) Creati, Alessia Lalli.

UNINOMINALE: Aldo Di Bacco.