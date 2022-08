ELEZIONI, IV-AZIONE: INAUGURATO COMITATO ELETTORALE A PINETO

PINETO – “Ho scelto di candidarmi perché credo che tra il populismo e le coalizioni fatte da partiti con programmi contrastanti tra di loro, esista una terza via che è quella che vuole rappresentare i reali problemi del Paese ed in particolare l’approvvigionamento energetico e lo sviluppo che potremmo sfruttare con i soldi del Recovery Plan elaborato dal Governo Draghi”.

Così Massimina Erasmi, candidata alla Camera alle elezioni del prossimo 25 settembre, nel corso della sede elettorale di Azione-Italia Viva inaugurata oggi a Pineto (Teramo).

All’inaugurazione, oltre Erasmi, imprenditrice pinetese e capogruppo di Italia Viva nel Consiglio comunale, i coordinatori locali Cleto Pallini, di Italia Viva, e Ina Spinei, di Azione; gli onorevoli Camillo D’Alessandro e Giulio Sottanelli, che hanno rilanciato, si legge in una nota, “la necessità di politiche vicine ai bisogni dei cittadini, e quindi l’individuazione di candidati concreti, pragmatici e propositivi. Inoltre hanno portato il loro saluto anche i candidati Gianfranco Giuliante e Nausicaa Cameli.

“Mi sono stupita nel vedere manifesti elettorali che sono stati praticamente ripresi dalla scorsa campagna elettorale, quando il periodo storico che stiamo vivendo è completamente diverso – le parole di Erasmi – Già in questi giorni è emerso con importanza il tema delle bollette che nei prossimi mesi potrebbe farsi sentire in tutta la sua gravità. Dobbiamo avere questa come priorità, altrimenti molte imprese e commercianti rischiano di abbassare le serrande e le famiglie potrebbero trovarsi in seria difficoltà. Superata questa fase di emergenza dobbiamo ridare speranza ai nostri giovani e creare i presupposti per un rilancio economico e sociale”.

Nei prossimi giorni seguiranno altre iniziative per avvicinare quanti più cittadini vogliano impegnarsi o condividere le proprie idee.