ELEZIONI, L’AGENDA DI UNIONE POPOLARE IN ABRUZZO

L’AQUILA – Prosegue la campagna elettorale di “UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS” in Abruzzo.

Di seguito la nota completa con gli appuntamenti.

Già oggi giovedì 22 settembre sono previsti comizi di chiusura ad Avezzano (Aq) e Vasto(Ch) con le candidate e i candidati di Unione Popolare in Abruzzo

Il nostro è “il programma di Robin Hood”, così è stato definita la nostra “agenda”, un complimento!

Noi di Unione Popolare con de Magistris vogliamo togliere ai milionari per dare ai poveri.

Gli appuntamenti di domani venerdì 23 settembre

Provincia di Teramo

– GIULIANOVA dalle ore 18.00 alle ore 24.00, presidio e banchetto in Piazza Fosse Ardeatine, con volantinaggio per la chiusura della campagna elettorale;

– TERAMO Venerdì 23 Settembre, dalle ore 17.00 alle ore 24.00, presidio con banchetto in Corso San Giorgio (Portici ex Banco di Napoli), con volantinaggio per la chiusura della campagna elettoral

Provincia di Pescara

– PESCARA Ore 8,30 in Piazza Salotto Maurizio Acerbo, ambientalista storico e candidato capolista alla Camera in Abruzzo parteciperà alla manifestazione per lo Sciopero Globale per il clima insieme ad una delegazione di Unione Popolare

-PENNE dalle ore 22,00 presso “Divertone” Viale San Francesco Festa con dj set per la chiusura della campagna elettorale

Provincia de L’Aquila

-L’AQUILA ore 18.30 piazza Regina Margherita chiusura della campagna elettorale con Claudia Roselli, capolista al Senato in Abruzzo e le candidate e i candidati di Unione Popolare, Interventi conclusivi e brindisi finale con la musica del Trio 99

Gli altri hanno l’agenda Draghi, tutta a favore della finanza, di Confindustria, delle lobby affaristiche. La nostra è l’agenda Robin Hood, più tasse ai super ricchi per finanziare la sanità, la scuola, le politiche sociali, la riconversione ecologica.

Unione Popolare Abruzzo