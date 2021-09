LANCIANO – I candidati di LibertAzione presentano la lista a sostegno di Filippo Paolini alle prossime elezioni amministrative di Lanciano.

Appuntamento per domenica 19 settembre, alle ore 11, in via Monte Maiella 81, a Lanciano.

“Vogliamo farvi conoscere questa fantastica squadra, pronta a….correre per la nostra amata Città! Vi aspettiamo!”, si legge in una nota.