ELEZIONI LANCIANO: DOMENICA SALVINI IN CITTA’ A SOSTEGNO DEL CANDIDATO SINDACO FILIPPO PAOLINI

LANCIANO – “Domenica, 12 settembre, Matteo Salvini, segretario federale della Lega, farà visita a Lanciano. L’appuntamento per un punto stampa e per incontrare militanti ed elettori di Filippo Paolini, candidato sindaco della coalizione di centrodestra, e dei candidati consiglieri al Comune di Lanciano, è alle ore 15:00 presso la sede elettorale della Lega in Corso Trento e Trieste n.100 “.

Ad annunciarlo il deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega.

“Il supporto del nostro segretario federale alla squadra della Lega di Lanciano è di vitale importanza in quanto avrà l’onere di portare la città fuori dal fermo causato dal centrosinistra. La città di Lanciano con Filippo Paolini, come primo cittadino, deve tornare ad essere competitiva, sicura e dovrà valorizzare il patrimonio industriale di questa terra e la sua filiera agroalimentare”, conclude D’Eramo.