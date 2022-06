ELEZIONI: “L’AQUILA AL CENTRO” CHIUDE CAMPAGNA ELETTORALE DOMANI AL CASTELLO

L’AQUILA – “Gran finale al Castello per la lista ‘L’Aquila al Centro'”, è quanto si legge in una nota della formazione politica, in campo alle elezioni amministrative a sostegno di Pierluigi Biondi, che chiuderà la propria campagna elettorale domani, venerdì 10 giugno, alle ore 18:30 presso il Chiosco della Fenice al Parco del Castello. Parteciperanno tutti i candidati, i militanti, il senatore Gaetano Quagliariello e il segretario regionale Mimmo Srour. Con l’occasione si terrà un aperitivo.