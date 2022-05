ELEZIONI L’AQUILA, APERTURE STRAORDINARIE SERVIZI DEMOGRAFICI

L’AQUILA – Il Settore Servizi Demografici del Comune dell’Aquila rende noto che gli uffici di Via Roma 207/A osserveranno degli orari di apertura straordinaria degli sportelli per il rilascio agli interessati dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative, secondo il seguente calendario:

mercoledì 11 maggio dalle 09:00 alle 12:00;

giovedì 12 maggio dalle 15:00 alle 18:00;

venerdì 13 maggio dalle 08:00 alle 20:00;

sabato 14 maggio dalle 08:00 alle 12:00.

Si specifica che negli orari sopra indicati, fatta eccezione per la fascia 09:00 – 12:00 di venerdì 13, gli sportelli garantiranno esclusivamente l’erogazione dei servizi inerenti le consultazioni elettorali e non procederanno al rilascio di documenti di identità o certificati diversi da quelli di iscrizione alle liste elettorali.