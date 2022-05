ELEZIONI L’AQUILA: APERTURE STRAORDINARIE UFFICI COMUNALI

L’AQUILA – In occasione delle prossime elezioni comunali del 12 giugno all’Aquila, gli uffici della Segreteria generale presso palazzo Fibbioni, in via San Bernardino, saranno aperti ininterrottamente venerdì prossimo, dalle 8:00 alle ore 20:00, e sabato 14 maggio, dalle 8.00 alle 12.00, per lo svolgimento degli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per l’elezione del consiglio comunale.

Negli stessi giorni e negli stessi orari dovranno essere presentate le candidature alla carica di consigliere straniero aggiunto presso l’ufficio Elettorale in via Roma 207/A, all’Aquila.

Infine, per il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali gli sportelli dei Servizi demografici, in via Roma 207/A, oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, effettueranno le seguenti aperture straordinarie: domani, mercoledì 11 maggio, dalle 9:00 alle 12:00; giovedì dalle 15:00 alle 18:00; venerdì dalle 8:00 alle 20:00 e sabato dalle 8:00 alle 12:00.