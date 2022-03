ELEZIONI L’AQUILA, CASA DELLE DONNE: “CON PEZZOPANE VERSO CITTA’ AMICA DELLE DONNE”

L’AQUILA – “Si avvicinano le elezioni comunali e per noi, per la nostra storia, è ineludibile la domanda: una donna alla guida della città può fare la differenza? Noi crediamo di sì, se concepisce la città come luogo di relazioni, di cooperazione, di crescita civile”.

Così la Casa delle Donne, al termine dell’Assemblea, in una nota che di seguito riportiamo integralmente.

“In altre parole se la sua esperienza e il suo sapere di donna la sollecitano a mettere al centro del suo operato la cura della città, ad esercitare autorevolezza piuttosto che autorità, a coinvolgere nelle scelte di governo cittadine e cittadini, a valorizzare i tanti talenti femminili che rimangono inespressi, a dare riconoscimento e valore alle diverse soggettività.

Stefania Pezzopane può essere questa donna. L’abbiamo avuta compagna nelle nostre battaglie e nel nostro progetto di dare a L’Aquila una casa delle donne, luogo dell’incontrarsi, di pratiche femminili e femministe, di pensiero inedito ed autonomo, di elaborazione politica che guardi al futuro facendo tesoro delle nostre esperienze passate.

Oggi che questo progetto prende concretezza e le foto di Letizia Battaglia avvolgono il cantiere della Casa delle Donne, chiediamo a Stefania di continuare con noi il cammino verso una città amica delle donne”.