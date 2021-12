ELEZIONI L’AQUILA, CENTROSINISTRA: “COSTRUIRE PROGETTO PER UNA CITTA’ APERTA E INCLUSIVA”

L’AQUILA – “Costruire un progetto politico strutturato per la città, alternativo alle destre, che rimetta al centro i temi del lavoro e dell’occupazione, delle opportunità per le giovani generazioni, dell’ambiente, dello sport, delle povertà emergenti, dei quartieri, del degrado delle periferie e delle frazioni. Un progetto che immagini una città diversa: aperta, libera, connessa, inclusiva, attrattiva e che sappia cogliere le grandi opportunità e le sfide che si sono aperte in questo momento storico”.

Questo l’obiettivo dell’incontro delle forze democratiche e progressiste che si è tenuto ieri, nella sede del Pd dell’Aquila, in vista delle elezioni amministrative 2022

La riunione, cui hanno preso parte il Partito Democratico, Articolo Uno, Sinistra Italiana, Italia Viva, Insieme per L’Aquila, Demos, Coalizione Sociale e Movimento Cinque Stelle, “è servita per aprire un’interlocuzione tra forze che hanno lo scopo comune di costruire una solida alternativa all’attuale governo cittadino”, si legge in una nota.

“Di qui l’appello rivolto a tutte le forze sociali e politiche della città a partecipare attivamente a un percorso comune, nell’ottica dell’apertura, inclusione e unità. A questo primo incontro ne seguirà un secondo la prossima settimana per discutere delle idee da mettere in campo”.