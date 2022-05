ELEZIONI L’AQUILA: CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO, IN CORSA EDLIRA BANUSHAJ E IRMA SIMO

L’AQUILA – Sarà una la lista che concorrerà per le elezioni a consigliere comunale straniero aggiunto per il Comune dell’Aquila, nelle prossime elezioni del 12 giugno. La lista in questione è Vivere Insieme, con due candidati: Edlira Banushaj e Irma Sino.

Questa figura è prevista dall’articolo 21 dello Statuto comunale.

Rappresenta i cittadini non appartenenti all’Unione Europea residenti nel territorio comunale dell’Aquila e viene eletto dagli stessi (gli aventi diritto al voto sono 1903, di cui 995 donne e 908 uomini). Partecipa ai lavori del Consiglio comunale senza diritto di voto.