ELEZIONI, L’AQUILA CORAGGIOSA: “SPEZZARE L’INCANTESIMO, VOTARE PERSONE E IDEE”

L’AQUILA – “La Terra che ci ha dato i natali è l’emblema di un rapporto complesso, viscerale e totalizzante. Il 12 Giugno abbiamo la possibilità di scegliere per L’Aquila Parole, Azioni e Persone. Il problema non è tanto fare la cosa giusta: piuttosto, sapere quale sia la cosa giusta da fare”.

Così, in una nota, Federica Di Matteo e Pierluigi Iannarelli con L’Aquila Coraggiosa, per Stefania Pezzopane sindaca: “Siamo accorti: che nessuno resti vittima dell’Incantesimo di chi ha convinto in passato e vuole continuare a convincere. Anzi, spezziamolo l’Incantesimo: guardiamo le Persone dietro le Parole e le Azioni dietro le Persone. Prima di esercitare il nostro Diritto di Voto, esercitiamo il nostro Diritto di Sapere. E nell’esercizio dei Nostri Diritti, abbiamo il coraggio di essere consapevoli: votiamo le Donne, votiamo gli Uomini, votiamo le Persone, votiamo le Idee. A Voi, Care Elettrici e Cari Elettori, la nostra piena fiducia e il nostro grazie di cuore”.