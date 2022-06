ELEZIONI L’AQUILA: CRIPPA PROMUOVE LA LEGA, “CITTA’ FONDAMENTALE PER EQUILIBRI ANCHE REGIONALI”

L’AQUILA – “L’Aquila è una città fondamentale sia per gli equilibri politici della Regione Abruzzo, ma anche per gli equilibri interni alla Lega”: lo ha dichiarato il deputato Alessandro Crippa, vicesegretario nazionale della Lega, intervenuto oggi all’Aquila, nella sede del partito in Via Bazzano, per sostenere i candidati leghisti alle amministrative del prossimo 12 giugno a sostegno del candidato sindaco per il centrodestra, il primo cittadino uscente, Pierluigi Biondi.

Presenti, tra gli altri, il segretario regionale e deputato aquilano della Lega, Luigi D’Eramo, il vicepresidente della Giunta regionale abruzzese, l’aquilano Emanuele Imprudente, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale all’Aquila e vicesegretario nazionale dei Giovani della Lega, Francesco De Santis, il direttore dell’Agenzia sanitaria regionale (Asr), l’aquilano Pierluigi Cosenza, l’assessore comunale uscente con delega al Turismo, candidata con la Lega alle elezioni amministrative di giugno, Fabrizia Aquilio e l’ex assessore comunale, oggi candidata con la Lega, Sabrina Di Cosimo.

“La Lega ha investito tantissimo sull’Aquila – ha aggiunto Crippa – e il risultato che si raggiunge nel capoluogo di regione abruzzese non è solo importante, ma determinante per gli equilibri della Lega e del centrodestra in Abruzzo da qui ai prossimi anni”.

“La lista che abbiamo presentato per le amministrative aquilane – ha detto ancora il vicesegretario nazionale del Carroccio – è di grande qualità, che è stata costruita in cinque anni di lavoro sul territorio, un lavoro capillare, fatto tutti i giorni e che ha portato ottimi risultati, penso al turismo. Non ci siamo comportati come altri partiti, che all’Aquila si fanno vedere un mese prima delle elezioni e poi spariscono. Sono orgoglioso degli ottimi risultati ottenuti dai nostri assessori”.

Sul ‘caso’ del mancato viaggio del leader leghista Matteo Salvini in Russia, mentre non si ferma la guerra tra Ucraina e Russia, Crippa ha detto: “Il nostro segretario nazionale è l’unico leader politico che si sta esponendo per la pace. Non posso che essere orgoglioso di ciò che sta facendo, anche perché pace significa salvare vite umane e salvare l’economia nel nostro Paese”.

“Tutto questo – ha quindi voluto dire Crippa – in attesa delle elezioni del 2023, quando speriamo Salvini sarà il premier e quando non governeremo più con Partito democratico e Movimento 5 stelle vista la diversità di idee che ci sono tra di noi”.

Il vicesegretario nazionale della Lega ha colto l’occasione per muovere critiche alla ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, sulla questione sbarchi e immigrazione. “Chi scappa da una guerra – il commento di Crippa – non è uguale a chi, ad esempio, scappa da zone in cui la guerra non c’è e magari, come accaduto all’Aquila, si rende protagonista di episodi di microcriminalità. L’Aquila, anche grazie alla Lega, ha dato ospitalità a chi è fuggito dall’Ucraina in guerra, ma qui non ci sono stati problemi di sicurezza. Non siamo per niente soddisfatti della gestione Lamorgese, ma le cose cambieranno nel 2023, quando si andrà al voto”,

“Abbiamo costruito, passo dopo passo, nel corso di anni entusiasmanti, una ‘comunità politica’ del partito all’Aquila e nel resto del territorio – le parole di D’Eramo –. E questi primi venticinque giorni di campagna elettorale ci hanno visti protagonisti di incontri sul territorio che sono andati al di là i ‘classici’ incontri elettorali. Abbiamo potenziato e moltiplicato gli appuntamenti istituzionali con le donne e gli uomini di governo della Lega, aprendo una fase di confronto e progettazione con ministri, sottosegretari e con il segretario nazionale, Matteo Salvini, e con il vicesegretario nazionale, Alessandro Crippa, ormai aquilano di adozione”.

“Adesso si apre la seconda fase – ha detto ancora D’Eramo – legata alle dinamiche regionali e locali, con una serie di interventi che presenteremo nei prossimi giorni. A dimostrazione di un lavoro che portiamo avanti, con la centralità dell’azione politica, amministrativa e legislativa all’interno dell’amministrazione comunale aquilana. L’Aquila, grazie alla Lega al governo, è tornata centrale nell’agenda politica nazionale. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti”.

“Cinque anni fa – ha spiegato Imprudente – abbiamo vinto all’Aquila ottenendo un risultato eccezionale. E abbiamo fatto cinque anni di buon governo, con i nostri rappresentanti hanno dimostrato di avere un passo più veloce. La lista che abbiamo presentato a queste elezioni ha persone serie, in rappresentanza di quelle parti della città che non si sentivano rappresentate. Una lista strutturata su tutto il ‘tessuto’ cittadino. Le nostre donne e i nostri uomini parlano di progetti, di quella che sarà la città del futuro e che rivendica con orgoglio tutto ciò che abbiamo fatto in cinque anni”.

“Siamo alle battute finali di una campagna elettorale che abbiamo vissuto con entusiasmo – ha affermato De Santis –. Siamo una squadra fatta di persone in grado di muoversi come una squadra, per noi è un valore aggiunto. Cinque anni fa abbiamo ottenuto un bel risultato, oggi dalla Lega ci aspettiamo tanto. La nostra è una lista importante, fatta di persone di grande qualità. L’obiettivo è continuare a lavorare con questo clima per fare il bene dell’Aquila”.