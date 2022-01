ELEZIONI L’AQUILA: DE SANTIS, LEGA, “CENTROSINISTRA ALLO SBANDO, RINVIATO VERTICE COALIZIONE”

L’AQUILA – “A pochi mesi dalle elezioni, cade la maschera di verginità politica dietro la quale questo centrosinistra si è sempre nascosto .Proprio ieri il tanto atteso vertice di coalizione è slittato ancora, per tensioni interne e bracci di ferro.

Lo scrive in una nota il Capogruppo della Lega Francesco De Santis.

“Finalmente – spiega De Santis – si scopre il vero volto di una sinistra che passa settimane a litigare per poltrone e posizioni di comando. In mesi di polemiche e scontri interni non è uscita fuori neanche una riga di programma. Nel centrodestra invece, con i partiti della maggioranza che proseguono il loro serrato confronto con la città e le categorie, siamo concentrati sull’avvio imminente di opere importanti ed attese da anni (pavimentazione, ricostruzione ponte Belvedere, rimozione rotaie, riqualificazione urbana, piano traffico e mobilità sostenibile, rigenerazione ambientale, promozione nuovo sistema turistico) e sugli ultimi dettagli del programma LEGA per i prossimi cinque anni di governo che proporremmo alla coalizione e poi a città e frazioni. Spiegheremo quartiere per quartiere quello che di buono la nostra amministrazione ha fatto e farà ”.