ELEZIONI L’AQUILA: DI BENEDETTO E DANIELE IN SILENZIO STAMPA, ATTESA PER LA LORO ANALISI DEL VOTO

L’AQUILA – Il candidato civico Americio di Benedetto, consigliere regionale di Legnini presidente e riconfermato consigliere comunale di Passo possibile, romperà il silenzio post elettorale con una imminente conferenza stampa nei prossimi giorni, e che sarà a breve convocata. Al netto delle dichiarino della giornata dello spoglio, fino ad ora ha rifiutato interviste e non ha diramato comunicati stampa.

In silenzio post voto, nel centrodestra, il vicesindaco uscente, Raffaele Daniele, eletto con Fdi, e secondo più votato in assoluto, che per ora preferisce non parlare in quanto è in corsa la delicata partita della composizione della giunta comunale.

Nelle elezioni che hanno riconfermato al primo turno il sindaco Pierluigi Biondi di Fratelli d’Italia, Di Benedetto è arrivato secondo con il 23.78 % pari a 8.947 voti, riuscito nell’impresa di piazzarsi davanti al centrosinistra della candidata Stefania Pezzopane, che si è fermata al 20.62 %, pari a 7.758 voti.

La sua coalizione porta in consiglio con la lista Passo Possibile: Emanuela Iorio e Alessandro Tomassoni, con Azione con Calenda, Enrico Verini e con L’Aquila e frazioni Massimo Scimia.