ELEZIONI L’AQUILA: DONNE DEMOCRATICHE, “OTTIMO RISULTATO PER PROTAVOCE EVA FASCETTI”

L’AQUILA – “Facciamo i nostri complimenti alla portavoce delle donne del territorio aquilano Eva Fascetti per l’ottimo risultato ottenuto e a tutte le altre donne elette sia all’Aquila che negli altri Comuni nell’auspicio di una fattiva collaborazione, certe come siamo che l’apporto delle donne in politica, sebbene nel nostro Paese ancora sottovalutato e spesso strumentalizzato, sia un valore aggiunto alla vita delle comunità tutte”.

Così le donne democratiche della provincia dell’Aquila.

“Abbiamo tutte sperato di festeggiare Stefania Pezzopane Sindaca della Città di L’Aquila. Anche se Pierluigi Biondi ha avuto la meglio, non possiamo che ringraziare la nostra candidata per la generosità con cui ha portato avanti la campagna elettorale e con cui si è spesa per evitare di riconsegnare la città alle destre.