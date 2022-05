ELEZIONI L’AQUILA: DOPO IL LUTTO E IL SILENZIO, RIPARTE CAMPAGNA ELETTORALE, PARATA DI BIG NAZIONALI

L’AQUILA – Dopo una pausa scattata mercoledì scorso, per il lutto e il silenzio per la tragedia dell’asilo di Pile, e per la morte, a soli 4 anni, di Tommaso d’Agostino, riparte a spron battuto la campagna elettorale per le elezioni comunali dell’Aquila.

In attesa dei big a sostengono della deputata del Pd Stefania Pezzopane, candidata del centrosinistra, e del consigliere regionale e comunale Americo Di Benedetto, candidato di una agguerrita coalizione civica, ad essere protagonisti nelle prossime ore i big che arriveranno in città a sostegno del sindaco uscente di Fratelli D’Italia, Pierluigi Biondi, candidato della coalizione del centrodestra. Quarta candidata in campo per lista civica Liber L’Aquila Stefania Volpe.

Questa mattina, arriverà il presidente nazionale di Noi con l’Italia Maurizio Lupi, e alle 12.30, nel comitato elettorale di piazza Duomo del candidato sindaco Biondi, terrà una conferenza stampa per la presentazione del coordinatore della Provincia dell’Aquila di Noi con l’Italia, il consigliere comunale di Avezzano Alfredo Mascigrande e dei due candidati del partito presenti nella lista civica “Civici e indipendenti con Biondi sindaco” Giuliana D’Amico e Paolo Colorizio. La conferenza stampa, moderata da Luigi Sigismondi, vedrà la presenza, anche del coordinatore regionale per l’Abruzzo di Noi con l’Italia Paolo Tancredi.

Domani mercoledì 25 maggio sarà la volta della senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, all’Aquila per la presentazione della lista. L’appuntamento è alle ore 12, presso l’Hotel La Dimora del Baco, in località Centi Colella. Sasso effettuerà nel pomeriggio di domani un sopralluogo nel cantiere della scuola elementare “Pettino-Vetoio” dove recentemente sono stati avviati i lavori: l’uomo di governo ascolterà le istanze del territorio in riferimento ad un comparto colpito duramente dal punto di vista infrastrutturale dal sisma del 2009. In città anche il ministro del turismo, Massimo Garavaglia, della Lega, che incontrerà cittadini ed operatori, visiterà il centro storico dell’Aquila e alle 15,30 al Palazzetto dei Nobili terrà una conferenza stampa.

Appuntamento più atteso, almeno per gli elettori del centrodestra, sarà poi il ritorno il leader della Lega , Matteo Salvini: giovedì sera alle ore 21 l’ex ministro degli Interni nella Villa Comunale terrà un comizio in appoggio ai candidati consiglieri e alla coalizione di Biondi.

“La presenza dei big nazionali del Carroccio che non si fermerà con le visite di Salvini, Garavaglia e Sasso, è la testimonianza chiara delle attenzioni che il partito e il governo riservano al inostro territorio – spiega il coordinatore regionale dei salviniani, il deputato aquilano Luigi D’Eramo -, attenzioni, peraltro già dimostrate dal momento in cui la Lega è al governo del Paese, che in questi giorni verranno riconfermate con impegni precisi e progetti chiari”.

Intanto la candidata Stefania Pezzopane, sarà oggi presente alle 11 all’inaugurazione del Torrione recuperato grazie all’intervento della Fondazione Carispaq. Alle 12, parteciperà all’assemblea di Confcooperative, mentre dalle 16 incontrerà i cittadini nei quartieri Torrione, San Francesco e, a seguire, Santa Barbara.

Americo Di Benedetto inaugurerà domani i comitati elettorali in via Verdi 9 e in corso Vittorio Emanuele 95.