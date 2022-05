ELEZIONI, “L’AQUILA E’ UNA DONNA FORTE”: LE PARLAMENTARI IN CITTA’ A SOSTEGNO DI PEZZOPANE

L’AQUILA – “L’Aquila è una donna forte! Oggi ho avuto l’onore e il piacere di ospitare nella nostra città, per questa campagna elettorale, tante mie amiche e compagne di viaggio. Donne democratiche forti e coraggiose che sanno fare squadra e spendersi insieme per la cittadinanza e per chi non ha voce”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane, deputata Pd e candidata sindaco dell’Aquila, al termine della conferenza stampa che si è svolta nel pomeriggio Palazzo Fibbioni alla presenza di sei parlamentari arrivate in città a suo sostegno: Cecilia D’Elia, portavoce nazionale delle Democratiche; Chiara Braga, della Segreteria Nazionale Pd responsabile Infrastrutture e Ambiente; Monica Cirinnà, responsabile Diritti; Alessia Morani, ex sottosegretaria Attività produttive; Leyla Ciaga’, della Commissione Ambiente della Camera; Patrizia Prestipino, della Commissione Sport, Scuola Cultura. Presenti anche la portavoce regionale delle Democratiche Lorenza Panei e la presidente del Pd Abruzzo Manola Di Pasquale.

“Sono al mio donne delle istituzioni in grado di incarnare la buona politica e che mi hanno accompagnato nella mia esperienza, con le quali abbiamo condiviso tante battaglie. L’ iniziativa di oggi è il simbolo della nuova politica che voglio portare in questa città – continua Pezzopane – Condurremo questa campagna elettorale all’insegna di una politica in grado di interpretare le diversità, capace di prendersi cura dei più fragili, che non stimoli l’odio ma che sappia dirsi ‘grazie’, dandosi forza e incarnando la bellezza di una città che cammina insieme”.

“Ci tengo a ringraziare queste compagne, oltre a tutte le candidate e i candidati che si sono messi in gioco per sostenermi. Portiamo avanti la nostra campagna per una città che non si rivede in una foto che mostra uomini beffardi soli al comando ma che anzi è immagine di una cittadinanza aperta, progressista e inclusiva”.

“D’altra parte L’Aquila è una donna forte pronta a rialzarsi dalle fragilità e dalle debolezze e in grado di risollevarsi con coraggio mostrando tutta la sua bellezza!”, conclude.