VOTO L’AQUILA: MORELLI, “CONTINUITÀ AMMINISTRATIVA VALORE, PRIORITÀ BUON USO PNRR E RESTART”

L’AQUILA – In questi cinque anni tanto è stato fatto, il valore aggiunto sarà con la rielezione di Pierluigi Biondi sindaco, la continuità amministrativa. E la priorità per Forza Italia saranno i fondi Pnrr e fondi Restart, questi ultimi per ben 100 milioni di euro, che vanno utilizzati al meglio, creando occupazione stabile, concentrandoli sulle attività produttive oltre che al finanziamento di singoli eventi, che pure hanno la loro importanza, per la vita culturale e il turismo”.

Così nell’intervista streaming il coordinatore comunale di Forza Italia, Stefano Morelli, candidato per il centrodestra alle elezioni comunali dell’Aquila del 12 giugno.ù

L’INTERVISTA