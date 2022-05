VOTO L’AQUILA: AQUILIO, “VALORIZZARE PERDONANZA E FIERA INTERNAZIONALE APPENNINI IN CITTA”

L’AQUILA – “Con il ministro Garavaglia abbiamo condiviso la necessità di valorizzare a livello internazionale la Perdonanza celestiniana, le cui potenzialità sono enormi e non a caso è stata dichiarata patrimonio immateriale dell’Unesco. Altro progetto strategico, che il ministro ha condiviso in pieno, è quello di fare dell’Aquila, in virtù della sua posizione baricentrica la capitale degli Appennini, e sede di una fiera internazionale”.

Lo afferma nell’intervista streaming, qui si seguito pubblicata integralmente, l’assessore con delega al Turismo al Comune dell’Aquila, Fabrizia Aquilio, candidata della Lega a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, alle prossime elezioni comunali del 12 giugno, all’indomani della visita in città del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, anche lui legista

L’INTERVISTA