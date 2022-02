ELEZIONI L’AQUILA: L’AVVOCATO GIANLUCA MUSEO SCENDE IN CAMPO CON FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA – “Ho raccolto con favore ed entusiasmo l’invito del sindaco Pierluigi Biondi e del consigliere comunale Tiziana Del Beato a scendere in campo e candidarmi alle prossime elezioni amministrative con Fratelli d’Italia per provare a contribuire al percorso di crescita in atto della nostra città”.

Lo annuncia, in una nota, l’avvocato Gianluca Museo, in occasione delle prossime elezioni amministrative in programma all’Aquila in primavera.

“Una sfida che affronto con passione e senso di responsabilità, gli stessi sentimenti che accompagnano la mia professione di avvocato, consulente legale della Confcommercio e il profondo amore per la montagna. Un’esperienza impreziosita e rafforzata dalla pluriennale presenza presso il Collegio Nazionale dei Maestri di Sci Italiani quale delegato del Collegio Regionale Abruzzese che mi ha consentito di approfondire i temi legati allo sviluppo montano e delle attività sportive e ricreative connesse a questo importante settore della nostra economia”.

“Conoscenze e competenze che sono pronto a mettere a disposizione della nostra comunità, condividendo proposte costruttive per il territorio e raccogliendo idee e suggerimenti dei cittadini, operatori e addetti ai lavori”, conclude Museo.