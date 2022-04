ELEZIONI L’AQUILA, LUPI INCONTRA MARSILIO: “PRIMO TASSELLO PER COSTRUZIONE AREA MODERATA”

L’AQUILA – Il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, di FdI, ha incontrato questa mattina all’Aquila, il presidente di Noi con l’Italia, Maurizio Lupi.

Lupi ha annunciato la partecipazione alle elezioni amministrative dell’Aquila, che dovrebbero svolgersi a giugno, nelle file del centrodestra, e per l’ estate la convocazione di un’assemblea regionale abruzzese. Alle elezioni politiche del marzo del 2018, Noi con L’Italia ha eletto il senatore Gaetano Quagliariello, ex ministro poi passato a Coraggio Italia, nel collegio L’Aquila Teramo.

Secondo una nota del partito centrista, si tratta del primo tassello di un percorso volto a organizzare e strutturare NcI anche in questa regione, come sta avvenendo in tutta Italia.

“Nelle prossime settimane annunceremo i coordinatori in tutte e quattro le province abruzzesi e prima dell’estate sarà convocata una assemblea regionale – spiega Lupi – Anche in Abruzzo c’è la necessità di articolare un discorso che rappresenti la parte moderata e liberale dello schieramento di centrodestra con una particolare attenzione ai problemi del territorio, a cominciare dalla ricostruzione post terremoto. L’impegno di Noi con l’Italia sarà quello di supportare la politica a sostegno delle famiglie e delle imprese abruzzesi messa già in campo dalla giunta regionale.

“Particolare impegno sarà profuso per accelerare il programma di sviluppo della rete infrastrutturale regionale, anche con i fondi del Pnrr, a cominciare dalla rete ferroviaria regionale e dall’alta velocità e dagli investimenti sui porti. Noi con l’Italia – conclude Maurizio Lupi – sarà presente nelle prossime elezioni amministrative con propri candidati, in particolare a L’Aquila, a sostegno della ricandidatura del sindaco Pierluigi Biondi”.