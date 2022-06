ELEZIONI L’AQUILA: PETROCCO (LEGA), “CITTADINI CHIEDONO LAVORO, SICUREZZA E SVILUPPO DEL TERRITORIO”

L’AQUILA – “Lavoro, sicurezza, qualità della vita, e, non ultima, la maggiore attrattività turistica del territorio”.

È questo ciò che viene chiesto dalla maggioranza dei cittadini che Domenico Petrocco – candidato alla carica di consigliere comunale, da indipendente nella Lega, alle elezioni amministrative dell’Aquila di domenica 12 giugno a sostegno del candidato sindaco uscente Pierluigi Biondi – sta incontrando in campagna elettorale.

“Queste sono le urgenze della popolazione – dice Petrocco ad AbruzzoWeb –. Si tratta, del resto, di cose note a tutti. Anche per questo ho scelto di accettare la proposta della Lega a sostegno di Pierluigi Biondi sindaco: perché ho ritenuto e ritengo che sia la soluzione migliore per la città”.

“Le idee che sto proponendo le ho in mente già da parecchio tempo, non nascono oggi con questa candidatura. Serve metterle in campo, sfruttando le risorse che il territorio ci offre, dalle industrie, alle imprese, alla gente. Abbiamo delle potenzialità enormi che se opportunamente incanalate possono portare a risultati stupendi”, continua il 61enne ex capo sezione segreteria e personale dell’Ufficio comando del Comando provinciale carabinieri dell’Aquila.

“Le condizioni del territorio post-sisma non ci spaventano – prosegue Petrocco –. Anzi, ci stimolano a fare sempre meglio. Abbiamo delle professionalità elevatissime, dei contesti industriali che possono aiutarci in tutto e per tutto. L’importante è saperli coinvolgere insieme ai cittadini in tutte le scelte che l’amministrazione andrà a fare. Cosa mi ha insegnato l’aver lavorato una vita nell’Arma dei Carabinieri? Tantissime cose. Ma il mio approccio è sempre stato molto utile. Ho imparato a pianificare interventi e obiettivi”.

“Le cose non si possono fare dalla sera alla mattina, serve lo studio approfondito e occorrono persone preparate”, conclude. (red.)