ELEZIONI L’AQUILA: SIMONA VOLPE SINDACO, EX INVIATO DI GUERRA FRACASSI SUL PALCO DELLA VILLA

L’AQUILA – Hanno voluto il noto giornalista di inchiesta, documentarista ed ex inviato di guerra Franco Fracassi per presentare, in centro storico all’Aquila, la lista a sostegno del candidato sindaco Simona Volpe alle elezioni comunali del prossimo 12 giugno.

Serata calda e piena di contenuti quella di ieri per Liber Aquila, che sul palco della Villa Comunale ha illustrato idee e programmi per il capoluogo abruzzese con il supporto di Fracassi, col quale i candidati hanno interagito arrivando a toccare, inevitabilmente, non soltanto le questioni e le urgenze, situazione scuole compresa, per la città ancora in fase di ricostruzione post-sisma, ma pure quelle, tra le altre, che arrivano dall’Ucraina in guerra con la Russia, che poi riguardano da vicino, come è stato ricordato stasera, anche l’Italia che invia armi agli ucraini.

Sul palco si sono avvicendanti alcuni nomi della lista Liber Aquila, dalla candidata sindaca Simona Volpe, a Nino Bruno, Emanuela Gentilini ed altri, tutti con la stessa idea per L’Aquila, “un’idea di partecipazione dal basso per riportare i cittadini e le loro esigenze al centro di tutto”.

Molto apprezzato l’intervento di Fracassi, che ha trattato anche il tema, di stringente attualità, dell’informazione che in Italia e non solo viene usata per raccontare qualcosa di diverso dalla realtà.

Lo stesso Fracassi si è detto molto preoccupato di ciò che sta succedendo in Ucraina e di come la questione Ucraina viene trattata nel nostro Paese “persino nelle scuole, dove si è smesso di ragionare, di affidarsi alla logica, di conoscere la storia, per dare sfogo soltanto alle emozioni. In questo modo, però, si distrugge lo stesso concetto di spirito critico, qualcosa di assolutamente gravissimo”.

“Spero – ha detto Fracassi ad AbruzzoWeb – che anche all’Aquila si lotti per una scuola migliore, affinché chi esce da scuola abbia una mente pensante”. (r.s.)