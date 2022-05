L’AQUILA – Diretta streaming alle 11,30 dal comitato elettorale in via XX Settembre di Stefania Pezzopane, candidata del centrosinistra, dell’incontro con Vincenzo Amendola, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sul tema “Il Patto per L’Aquila, Pnrr, Europa, imprese, futuro”.