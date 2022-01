ELEZIONI L’AQUILA: DI BENEDETTO CRIPTICO SUI SOCIAL, “LAVORERO’ PER LO STARE INSIEME”

L’AQUILA – “Dalle tempeste, che siano della vita o politiche, ci si difende sempre con stile ed eleganza. Ho L’Aquila nel cuore e per L’Aquila lavorerò”.

Lo ha scritto in un post su Facebook Americo Di Bendetto consigliere regionale, capogruppo “Legnini Presidente”.

“Lavorerò per lo stare insieme, per la condivisione, per lo spirito comune prescindendo da me e dal mio futuro. Ho dato tanto con amore e dedizione, lo metterò al servizio della città. C’è qualcosa di più importante che le singole sorti. C’è L’Aquila, la sua bellezza, la sua storia, il suo presente e il suo avvenire”, ha aggiunto di Benedetto.