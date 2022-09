ELEZIONI, LEGA: “50 INCONTRI IN ABRUZZO, ORA RUSH FINALE IMPREZIOSITO DA COMIZIO DI SALVINI”

L’AQUILA – “Siamo a metà dell’opera annunciata, oggi tocchiamo quota 50 incontri promossi in tutta la regione all’inizio di questa cavalcata elettorale: ovunque, troviamo entusiasmo e grandi aspettative per la vittoria delle elezioni politiche della Lega e del Centrodestra, un clima che ci fa grande piacere ma che innesca anche grandi responsabilità per la azione di governo successiva al 25 settembre, ora lasciamo il rush finale impreziosito dalla seconda visita di Matteo Salvini in Abruzzo, che sarà in comizio a Pescara, il 14 settembre alle 21 in piazza della Rinascita, conosciuta come piazza Salotto”.

A fare il punto sulla campagna elettorale per la Lega Abruzzo è il coordinatore regionale e deputato, Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al collegio plurinominale della Camera.

“Abbiamo annunciato un obiettivo molto ambizioso come quello dei 100 incontri in Abruzzo – spiega ancora il parlamentare -. E con un lavoro collettivo a testa bassa, dai candidati, ai dirigenti, dagli eletti agli iscritti per finire con la parte più importante i volontari, abbiamo colto il primo step. Nei prossimi 15 giorni coglieremo il risultato. Il nostro tour è molto prezioso perché ci sta dando uno spaccato aggiornato delle difficoltà di famiglie ed imprese. Il quadro è allarmante, soprattutto per la condizione degli ‘ultimi’, dei cosiddetti invisibili, dobbiamo intervenire subito dopo aver preso la guida del Paese, con le misure del Carroccio e della coalizione per contrastare caro energia, caro carburante, emergenza cartelle esattoriali e povertà sempre più diffusa”, conclude D’Eramo.

[mqf-scorrimento]