ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE ABRUZZO MONTANO, A BARISCIANO L’8 SETTEMBRE

BARISCIANO – “Una grande festa per l’apertura della campagna elettorale, nella sua terra e nel suo paese ai piedi del Gran Sasso, per parlare di sviluppo di aree interne, turismo e esaltazione delle peculiarità di ogni territorio”.

È quanto si legge in una nota della Lega in occasione dell’apertura della campagna elettorale organizzata a Barisciano (L’Aquila) dal deputato Luigi D’Eramo, segretario regionale della Lega, in corsa alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, come capolista al proporzionale della Camera dei Deputati

L’appuntamento è a Barisciano, giovedì 8 settembre, a partire dalle 18:30.

“Non potevo che iniziare dalla mia terra per gli incontri pubblici con i miei elettori e con tutti i cittadini”, il commento del deputato del Carroccio che sarà in piazza Trieste (la piazza del Comune), “Barisciano è il paese dove vivo, un paese di montagna che ha un potenziale molto grande ancora da sviluppare. All’appuntamento in agenda per giovedì 8 settembre seguiranno altri cinque incontri pubblici nelle piazze dell’Aquila”.

Al comizio elettorale parteciperanno tutti i big del partito abruzzese. Seguirà un aperitivo, accompagnato dalla musica dal vivo della band Studio 54.

“Con la Lega al Governo porteremo le aree interne al centro della politica nazionale”, conclude il segretario del Carroccio, “affinché anche nei piccoli centri montani sia garantita e migliorata la qualità della vita. Con un ambizioso progetto porteremo L’Aquila ad essere una Città-Territorio, che metta in rete servizi, infrastrutture e specificità di ogni area della provincia, per creare ricchezza, benessere e riaccendere i motori dell’economia. Per creare occupazione per i giovani e contrastare il fenomeno dello spopolamento”.