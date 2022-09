ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: DOMANI SALVINI A VASTO, GLI APPUNTAMENTI DEI CANDIDATI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, giovedì 15 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Chieti: il leader Matteo Salvini sarà a Vasto alle 9.30 al Crocodile Cafe in Piazza Barbacani, per incontrare i candidati e i dirigenti del partito in Abruzzo.

Pescara: a Pianella alle ore 11 inaugurazione della nuova postazione del 118 e della sede erogativa sanitaria in Piazza Caduti di Nassiriya, con il candidato Vincenzo D’Incecco capolista nel collegio plurinominale al Senato;

a Pescara alle ore 15 sopralluogo in battello sul lungofiume del candidato Vincenzo D’Incecco per il monitoraggio dell’avviamento lavori di messa in sicurezza e contrasto al dissesto idrogeologico; a Pescara alle ore 18 all’Hotel Carlton in Viale Riviera 35, incontro dell’assessore regionale Nicoletta Verì con il comparto sanitario abruzzese, parteciperanno Vincenzo D’Incecco capolista al Senato e il segretario regionale Luigi D’Eramo capolista alla Camera de Deputati;

a Monoppello alle ore 20.30 presso la Sala Consiliare Wojtyla incontro con gli elettori e a seguire inaugurazione del comitato elettorale della Lega in Piazza Zambra, con il candidato Vincenzo D’Incecco.

Teramo: a Torano Nuovo alle ore 15 visita in un’azienda del settore alimentare con il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel Collegio plurinominale Abruzzo alla Camera;

a Tortoreto alle ore 17 visita in una cantina vitivinicola, alle ore 18 incontro con il Circolo Ricreativo il Boschetto sul Lungomare Sirena, con il candidato alla Camera Antonio Zennaro;

a Montorio alle ore 21 al Motel Tittina Via Piane 63 incontro con militanti e simpatizzanti, a cui parteciperanno i candidati al proporzionale alla Camera dei Deputati Luigi D’Eramo, capolista e segretario regionale, e Antonio Zennaro, deputato uscente, insieme ad amministratori e dirigenti del partito.