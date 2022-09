ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, sabato 17 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Teramo: a Martinsicuro alle ore 11, al Bar Centrale in Piazza Cavour 60, incontro degli elettori con il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera; a Silvi alle ore 11, in via Rossi 151, inaugurazione del comitato elettorale della Lega con il capogruppo in regione Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, e con la partecipazione di dirigenti e amministratori del partito.

Pescara: a Città Sant’Angelo ore 12.30, in Corso Vittorio Emanuele 73, apertura del comitato elettorale della Lega, con il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, dirigenti e amministratori del partito; a Cappelle sul Tavo alle ore 15, presso il Bar Sprint in Via Vestina a Mare 63, incontro pubblico con il candidato al Senato Vincenzo D’Incecco; a Pescara alle ore 17 in Parco della Pace, Via Aterno, incontro con i cittadini del candidato Vincenzo D’Incecco, capolista al Senato; a Spoltore alle ore 18.30 in Piazza D’Albenzio incontro pubblico con la SOMS, Società Operaia del Mutuo Soccorso, partecipa il candidato al Senato Vincenzo D’Incecco.

L’Aquila: a Civita di Bagno ore 18.30 presso il Circolo Anziani “San Ranieri”, appuntamento elettorale per incontrare elettori e simpatizzanti con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, saranno presenti gli altri candidati e gli amministratori del comune de L’Aquila, a seguire aperitivo.