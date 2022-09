ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, mercoledì 21 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Chieti: a Casalbordino alle ore 10, a Villalfonsina alle ore 11, a Monteodorisio alle ore 12 il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al collegio uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, incontrerà i sindaci dei rispettivi comuni;

A Vasto alle ore 14.30 presso la pasticceria “La Vastese”, in via Ciccarone 58/A, incontro con cittadini e simpatizzanti del senatore Alberto Bagnai che a seguire sarà a Gissi alle ore 17 per un incontro con i militanti presso il ristorante Dal Cianci, in Corso Vittorio Emanuele 94; a Chieti alle ore 17, presso l’Hotel Iacone White House, in Viale Abruzzo 372, incontro pubblico con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco candidato capolista al Senato, assessori regionali e amministratori del partito;

A Furci alle ore 18 Alberto Bagnai incontrerà i militanti in Piazza Beato Angelo;

Ad Atessa alle ore 20 incontro pubblico con i cittadini presso la Sala Polivalente in Piazza Ignazio Silone (Monte Marcone), partecipa Alberto Bagnai.

Pescara: a Pescara alle 9.30 e a Montesilvano alle ore 11 incontro con le aziende del territorio del capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato; che a seguire sarà a Città Sant’Angelo alle ore 13, in visita alla Cooperativa La Casa del Sole, in contrada Vertonica 94 e a Cugnoli alle ore 19, presso il ristorante Lo Champignon in via Scarciabue 13, per incontrare elettori, simpatizzanti e amministratori.

Teramo: alle ore 11 collegamento in diretta Facebook del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera, con la testata di informazione online Abruzzo Web; a Morro D’Oro alle ore 19.30 Antonio Zennaro incontrerà elettori e simpatizzanti presso il Ristorante Dolce Vita, in Via Nazionale SS150.

L’Aquila: a L’Aquila alle ore 15.30 presso l’Hotel Canadian, incontro del comparto sanitario con l’assessore regionale Nicoletta Verì, partecipa il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera; sempre a L’Aquila alle 20.30 D’Eramo sarà al Campo Sportivo “Centi Colella” per incontrare militanti e simpatizzanti