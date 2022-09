ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, giovedì 22 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Pescara: a Pescara alle ore 12, presso il comitato elettorale in Corso Vittorio Emanuele II 78, si terrà una conferenza stampa per gli aggiornamenti sulla campagna elettorale e sui comizi di chiusura in programma per venerdì 23 settembre, intervengono il segretario regionale, Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato; a Pescara alle ore 14 Vincenzo D’Incecco sarà in visita in un’ azienda del territorio;

A Catignano alle ore 20, presso Villa Claudia in Contrada Palumbi 19, incontro pubblico con i cittadini, partecipano il consigliere regionale Luca De Renzis, il sindaco di Catignano Enrico Valentini, il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, la consigliera regionale Sabrina Bocchino, candidata al Senato.

Chieti: a Francavilla alle ore 12, presso il comitato elettorale in Viale Nettuno 112, incontro con i militanti del senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al collegio uninominale Chieti alla Camera che a seguire sarà a Lanciano alle ore 16.30 per incontrare militanti e simpatizzanti, appuntamento al comitato elettorale in Corso Marrucino 32; aOrsogna alle ore 18.30 per un incontro pubblico alla Sala Polivalente e infine a Canosa Sannita alle ore 20.30 per incontrare il Sindaco.

Teramo: a Pineto alle ore 16.30 il capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato visiterà un’azienda del territorio; a Roseto degli Abruzzi alle ore 17 incontro con gli operatori del Porticciolo Turistico Portorose, in Viale Tamigi 1 del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Abruzzo; a Scerne di Pineto alle ore 18.30 presso il Ristorante Il Ritrovo, in via degli Orti 32, Antonio Zennaro incontrerà militanti e simpatizzanti.

L’Aquila: a Tagliacozzo alle ore 18.30, aperitivo elettorale al Bar La Fontanella, in Piazza Duca degli Abruzzi con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera; a San Benedetto dei Marsi alle ore 19.30, presso l’Albergo Ristorante Ragno, in via Nuova 29, incontro pubblico con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, amministratori e dirigenti del partito.