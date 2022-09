ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, mercoledì 7 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Pescara: alle ore 10 dibattito della CIA Abruzzo sulle proposte per il rilancio del settore agricolo a cui parteciperà il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera.

Alle ore 11, sempre a Pescara, presso l’Aurum, al convegno su Gabriele Dannunzio sarà presente il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato che a seguire, alle ore 13.30, farà visita in un’azienda di Villanova di Cepagatti, alle ore 16.15 interverrà al confronto televisivo su TVSEI e alle ore 18 incontrerà gli elettori di nuovo a Pescara presso il bar The River, nel Parco in Via Tirino.

Teramo: a Floriano di Campli, alle ore 16, visita in un’azienda del segretario regionale, candidato capolista al collegio plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, Luigi D’Eramo che poi si recherà, alle ore 18, presso la Casa Famiglia Cappuccini.

Alle ore 21, sempre a Campli, si terrà un incontro con gli elettori presso il Ristorante La Grotta Farnese con la partecipazione di tutti i candidati, degli amministratori e i rappresentati del partito.

Alle 21 a Tortoreto presso la Sala Mabeba dell’Acquapark Onda Blu, il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, farà un intervento al dibattito pubblico sul tema dell’Abruzzo verso il voto.