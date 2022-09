ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, giovedì 8 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Teramo: a Bellante, alle ore 10, visita in un’azienda del settore del mobile del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera.

Pescara: a Villa Celiera alle 11.30, in occasione della Festa della Madonna di Regina Coeli, in Contrada Pretara, sarà presente il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato.

L’Aquila: a Roccaraso, ore 15.30, presso il Sunrise Cafè, in Via Roma 13, incontro con gli elettori del capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato.

A Barisciano, alle ore 18.30, in Piazza Trieste ( piazza del Comune) si terrà la festa di apertura della campagna elettorale del segretario regionale, candidato capolista al collegio plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, Luigi D’Eramo, a cui parteciperanno tutti i candidati della Lega al parlamento, amministratori e rappresentanti del partito, simpatizzanti e cittadini. La serata sarà animata anche da un aperitivo e dalla musica dal vivo dalla band Studio 54.