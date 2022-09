ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, venerdì 9 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Chieti: a Lanciano, ore 10.30, incontro con il sindaco cittadino Filippo Paolini e il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati.

Alle ore 11, in Corso Trento e Trieste 32, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura. Nel pomeriggio, sempre nel chietino, il senatore Bagnai, incontrerà i militanti, prima a Perano ore 16, in Piazza Umberto I, poi a Bomba ore 17, in Piazza Giacomo Matteotti, infine a Casoli ore 19, in Corso Umberto I.

A Lanciano alle ore 21 evento aperto a tutta la cittadinanza, presso il Ristorante Casa Mia, Via Zona Industriale 27, a cui parteciperanno i candidati abruzzesi della Lega al Parlamento, amministratori e rappresentanti del partito, militanti ed elettori.

Teramo: a Roseto alle ore 16.30 visita in un’azienda dolciaria del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera, che a seguire, alle 17.30 parteciperà a un incontro al Circolo Tennis di Roseto. Alle 18.30 presso l’Hotel Roses, in Viale Makarska 1, aperitivo con gli elettori insieme ai candidati abruzzesi alla Camera e al Senato della Lega.

Pescara: a Montesilvano ore 13 incontro alla Conchiglia Azzurra con il segretario regionale Luigi D’Eramo, capolista al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, a Pescara alle 20 alla Premiazione Atleti Torneo di Boxe G. D’Annunzio, presso l’Aurum, in Largo Gardone Riviera, sarà presente il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato.

