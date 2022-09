ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, sabato 10 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Teramo: su Radio G Giulianova ( 90.7 – 100.2 Mhz) alle ore 9.30 speciale elezioni con intervista al deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera.

Ad Alba Adriatica alle ore ore 17, sulla SS16 Adriatica Km 399/490, apertura del comitato elettorale del deputato Zennaro con la partecipazione di candidati, amministratori, rappresentanti e simpatizzanti del partito. A Corropoli alle 19, Zennaro incontrerà i cittadini presso “Il Villaggio del Re”, in via Salvatore Quasimodo 1.

Pescara: a Caramanico Terme alle ore 10, il senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, sarà presente alla festa dei Borghi più Belli.

A Montesilvano alle ore 11, in Via G. D’Annunzio 23, inaugurazione del comitato elettorale del capogruppo in Regione, Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato, con la partecipazione dei candidati, amministratori, rappresentanti e simpatizzanti del partito.

A Pianella, alle ore 19.30, D’Incecco incontrerà i cittadini al Ristorante “Lu Piatte calle”, in via Aldo Moro 74.

Chieti: a Chieti alle ore 17, in Corso Marrucino 32, inaugurazione del comitato elettorale del senatore uscente Alberto Bagnai, candidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati, con la partecipazione dei candidati, amministratori e rappresentanti del partito.

A Ortona, alle ore 19, presso il Gazebo in Piazza Porta Caldari, Bagnai incontrerà simpatizzanti ed elettori.

L’Aquila: a L’Aquila, ore 19.30, presso il Ristorante Ernesto 1968, Piazza della Repubblica 7, aperitivo con gli elettori, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, candidato capolista al Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, che alle ore 21 sarà a Coppito al ristorante Da Pedro, via Colle dei Grilli 32, per incontrare i cittadini.

