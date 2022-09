ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, domenica 11 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Pescara: a Caramanico ore 10, al Festival dei Borghi sarà presente il capogruppo in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, capolista al Collegio Plurinominale Abruzzo al Senato che a seguire, alle ore 12, sarà a Spoltore per l’apertura del suo comitato elettorale, in Via G.Fonzi.

A Pescara dalle ore 17 alle 24, in Corso Vittorio Emanuele II 78, si terrà l’inaugurazione del comitato elettorale, con la partecipazione dei candidati della Lega alla Camera e al Senato, amministratori e rappresentanti di partito, militanti ed elettori.

Chieti: continua il tour elettorale del senatore uscente Alberto Bagnai, ricandidato al Collegio Uninominale Chieti alla Camera dei Deputati che sarà a Pennapiedimonte, ore 10.30, presso il Belvedere Balzolo, a Guardiagrele, alle ore 11, in visita al mercato comunale, a Bucchianico alle ore 14 per un incontro con i militanti, a Casacanditella, alle ore 16, in visita al Castello di Semivicoli, a seguire alle ore 18, presso il Luna Rossa Wine Bar, per incontrare gli elettori. La giornata si concluderà alle ore 19 con l’inaugurazione della Scuola dell’Infanzia di Casacanditella.

L’Aquila: a Celano ore 18.45 alla Sala Conferenze E. Fermi, presentazione di tutti i candidati, con il segretario regionale Luigi D’Eramo, capolista nel Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, il deputato Antonio Zennaro, candidato nel Collegio Plurinominale Abruzzo alla Camera dei Deputati, Vincenzo D’Incecco, capolista al Senato nel Collegio Plurinominale Abruzzo, Antonio Morgante, direttore generale e candidato al Senato, Emanuele Imprudente, vicepresidente Regione Abruzzo, Eliana Morgante, coordinatricepProvinciale Lega L’Aquila.

Ad Arischia alle ore 21, presso la Pizzeria Il Vecchio Forno, Luigi D’Eramo incontrerà simpatizzanti ed elettori.

[mqf-scorrimento]