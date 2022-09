ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI

L’AQUILA – Sono questi i principali appuntamenti di domani, domenica 4 settembre, in Abruzzo, dei candidati della Lega alla Camera dei deputati e al Senato, alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre.

Ad Avezzano alle ore 11, presso l’Hotel Olimpia, si terrà un tavolo programmatico riguardante i problemi della città e della Marsica, con i quadri di partito e il deputato uscente e segretario regionale Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, che alle 13.30 farà visita al borgo di Santo Stefano di Sessanio in occasione della Sagra delle Lenticchie;

a Tortoreto dalle ore 10 al mercato comunale, nella parte sud del lungomare Sirena, tour del deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera;

a Caramanico Terme alle ore 11 apertura del comitato elettorale in Corso Bernardi 61 con il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato, che nel pomeriggio sarà a Lanciano presso l’Associazione Culturale “Il Mastrogiurato”, in Corso Bandiera 10; sempre a Lanciano il senatore uscente, Alberto Bagnai, candidato all’uninominale di Chieti alla Camera, alle 17.30 parteciperà alla 40° edizione dell’Investitura del Mastrogiurato, evento di rievocazione storica che si svolgerà presso il Palazzo Comunale, in Piazza Plebiscito.