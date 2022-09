ELEZIONI, LEGA ABRUZZO: “OCCASIONE STORICA IL 25 SETTEMBRE, NOI AL GOVERNO PER ABBASSARE LE TASSE”

PICCIANO – “Il 25 settembre abbiamo un’occasione d’oro per avere un Governo nazionale di chiara espressione di centrodesta per realizzare un programma del fare utile a risollevare il nostro Paese, che sente il peso dei Governi Letta-Renzi-Gentiloni, di chiara espressione del PD che hanno governato pur perdendo le elezioni. Inizieremo dotando l’Italia di una vera autonomia energetica puntando sul nucleare di quarta generazione per abbassare il caro bollette avendo un’energia pulita e senz’altro attueremo iniziative per abbassare le tasse per il ceto medio”.

Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale del Senato, durante un incontro molto partecipato a Picciano.

Presente all’incontro anche il segretario regionale della Lega, il deputato Luigi D’Eramo, candidato capolista al proporzionale della Camera dei Deputati e ha sottolineato che “La squadra della Lega è prestigiosa, l’unica in grado di rappresentare concretamente l’intero Abruzzo nel Parlamento Italiano. Quello alla Lega è un voto che gli abruzzesi danno ad altri abruzzesi, ad un partito che ha le sue radici nelle comunità.”

È intervenuta anche l’assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, che ha evidenziato gli sforzi sostenuti dalla Regione per potenziare la rete ospedaliera delle aree interne, tra cui l’ospedale dell’area vestina. Hanno partecipato anche Luca De Renzis, consigliere regionale, Lino Galante, coordinatore provinciale del partito, Gabriele Colasante e Antonio Romano consigliere provinciale, gli amministratori vestini insieme a tutti gli altri candidati del Carroccio.

