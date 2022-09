ELEZIONI, LEGA: DOMANI A BARISCIANO APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE ABRUZZO MONTANO

BARISCIANO – “Tutto pronto e tanta attesa per la festa che apre la campagna elettorale della Lega in Abruzzo in programma domani, giovedì 8 settembre alle 18.30, a Barisciano, piccolo comune ad una decina di chilometri dall’Aquila, ai piedi del Gran Sasso, dove abita e vive il deputato e coordinatore regionale del Carroccio, Luigi D’Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale della Camera. L’appuntamento è in piazza Trieste (la piazza del Comune)”.

È quanto si legge in una nota nella quale viene spiegato: “D’Eramo ha fortemente voluto questo evento per accendere i riflettori su temi importanti nell’agenda della Lega come sviluppo di aree interne e protette, turismo ed esaltazione delle peculiarità di ogni territorio”.

“Non potevo che iniziare nella mia terra, e con una grande festa, il rush finale di una campagna elettorale determinante per il Paese – spiega D’Eramo -, perché porterà la Lega e il Centrodestra alla guida dell’Italia che deve uscire il prima possibile da una situazione difficile con riforme adeguate. L’evento ha un forte significato simbolico visto che stimola la discussione su aree interne, sviluppo e turismo, temi al centro dell’agenda nazionale della coalizione”.

Al comizio elettorale parteciperanno tutti i big regionali del partito abruzzese ed anche un uomo di punta del panorama nazionale, il presidente dei giovani leghisti, Luca Toccalini, poi, oltre a D’Eramo, il senatore e ricandidato Alberto Bagnai, il deputato e ricandidato Antonio Zennaro, il candidato capolista al Senato Vincenzo D’Incecco, capogruppo della Lega al Consiglio regionale, la candidata alla Camera Sabrina Bocchino, anche lei consigliere regionale, il candidato al Senato Antonio Morgante, direttore generale dell’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap) e la candidata alla Camera Maria Rita Carota, assessore comunale di Pescara.

Seguirà un aperitivo, accompagnato dalla musica dal vivo della band Studio 54.