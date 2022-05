ELEZIONI, LEGA: DOMANI SOTTOSEGRETARIO INTERNO MOLTENI A L’AQUILA, NEL POMERIGGIO CRIPPA IN ABRUZZO

L’AQUILA – Il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni domani sarà a L’Aquila per un incontro istituzionale con il sindaco Pierluigi Bondi e l’assessore alla sicurezza Fabrizio Taranta a Palazzo Fibbioni.

Successivamente l’uomo di governo, dopo aver incontrato i candidati del carroccio, insieme al segretario regionale, il deputato aquilano Luigi D’Eramo, farà il punto in una conferenza stampa convocata alle 11:30 nella sede regionale della Lega, in via Bazzano 2.

Sempre domani, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno, arriverà in Abruzzo Andrea Crippa, deputato e vice di Matteo Salvini, per sostenere i candidati della Lega a Tortoreto, Spoltore e ad Ortona la lista della Lega e il candidato sindaco Angelo Di Nardo.

Il 2 giugno, dopo un incontro con il primo cittadino aquilano, Andrea Crippa terrà una conferenza stampa a nella sede regionale del carroccio alle 11:30