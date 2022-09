ELEZIONI, LEGA: “SIAMO L’UNICO PARTITO IN GRADO DI RAPPRESENTARE L’INTERA REGIONE”

L’AQUILA – “Chiusura in grande stile della campagna elettorale con bagni di folla in ognuno dei quattro eventi, uno per provincia promossi dalla Lega in serata”.

A L’Aquila il segretario regionale Luigi D’Eramo, deputato uscente e ricandidato capolista alla Camera dei Deputati ha parlato a circa mille persone, militanti e simpatizzanti: “Una campagna elettorale travolgente, abbiamo parlato con industrie, commercianti, con le famiglie che vivono ogni giorno la disabilita – ha spiegato D’Eramo -. Faremo un grande risultato visto l’entusiasmo che abbiamo registrato. È stata una cavalcata verso la produzione di un consenso che ci ha dimostrato quanto gli abruzzesi, gli italiani, abbiano voglia di mandare a casa Sinistra e Pd. E quella dell’Abruzzo è una grande sfida. Siamo stati nei comuni che hanno bisogno del potenziamento di servizi e infrastrutture, che hanno gli stessi diritti e che devono avere le stesse opportunità dei centri più grandi. Ci aspetta il grande appuntamento del Pnrr. La provincia dell’Aquila ha bisogno del potenziamento delle infrastrutture, dei collegamenti verso Roma ma anche tra comuni. Facciamo rialzare la testa all’Abruzzo, ai padri di famiglia che sono ancora costretti a inginocchiarsi davanti ai politici con il panciotto, che non sanno nemmeno dove si trovano i comuni in Abruzzo”.

Ad aprire il comizio il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, coordinatore provinciale di Teramo. Poi, gli interventi del vicepresidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, il deputato teramano Antonio Zennaro, ricandidato alla Camera, e Antonio Morgante, direttore dell’azienda regionale per le attività produttive (Arap) candidato al senato.

A Chieti, il senatore Alberto Bagnai, candidato unitario del centrodestra nel collegio uninominale di Chieti alla Camera dei Deputati, ha sottolineato nel comizio di chiusura nella piazza nel capoluogo di provincia teatino, uno dei gravi problemi che affliggono la provincia teatina produttrice del 40% del PIL regionale: “Trovo assurdo che le strade non siano state incluse nel PNRR da parte dell’Unione Europea che l’ha pensato in modo miope seguendo uno pseudo progetto green. Quindi, per andare da una parte all’altra della provincia di Chieti, bisogna guidare su delle mulattiere” ha spiegato.

A Pescara, il capogruppo del Carroccio in consiglio regionale, Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato, dal porto turistico pescarese davanti a più di 1000 sostenitori ha sostenuto l’importanza di “costruire Paese civile, libero da ogni ingerenza internazionale, in grado di non lasciare indietro gli ultimi, i disabili e le famiglie, affinché tutti possano godere degli stessi diritti. Bisogna investire sulla scuola, sulle professioni non sull’assistenza. Domenica dobbiamo essere coraggiosi e ambiziosi per invertire la rotta”

Da Teramo il deputato Antonio Zennaro, ricandidato al proporzionale alla Camera dei Deputati, ha evidenziato come “l’appuntamento elettorale di dopodomani è un’occasione storica per avere un governo di centrodestra stabile nei prossimi cinque anni e una rappresentanza delle quattro province abruzzesi decisiva per intercettare risorse e opportunità per la nostra terra”.