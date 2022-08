ELEZIONI, LETTA: “ABBIAMO RESPONSABILITA’ DI EVITARE GOVERNO SOVRANISTA”

ROMA – “Abbiamo una grande responsabilità: far sì che in Italia le destre sovraniste non prendano il testimone dal governo Draghi, sarebbe stridente immaginare che da Draghi si passi a un governo sovranista”, per questo “abbiamo la responsabilità di evitarlo”.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al termine dell’incontro con i sindaci e le sindache dem.

“Noi corriamo per vincere, non per partecipare. Lo facciamo coi temi giusti, i programmi giusti, le idee giuste. E ovviamente con delle alleanze che siano quelle

giuste. Ho appena fatto un appello a tutti coloro con cui stiamo discutendo, abbiamo una grande responsabilità”.

“Vogliamo costruire nelle prossime ore una coalizione, spero la più larga e coerente possibile, per far sì che il nostro Paese possa raccontare la continuità con un periodo virtuoso”.