ELEZIONI, LETTA: “CAMPAGNA ELETTORALE DEL PD CASA PER CASA”

ROMA – “È una campagna elettorale casa per casa, strada per strada. Domani a San Miniato alla festa de l’Unità, per una chiamata ai volontari PD e un confronto sulle nostre idee per Italia2027. Ad agosto nelle città semideserte, in periferia, a parlare con chi in vacanza non potrà andarci”.

Lo scrive su Twitter il segretario nazionale del Pd Enrico Letta.

“O troveremo dentro di noi le ragioni per essere convincenti o non ci sarà alcun settimo cavalleggeri che ci verrà a tirare fuori dai guai. Siamo un partito che in sei giorni ha creato una condizione per cui è già pronto a partire. Abbiamo tutti capito e ascoltato delle cose in più: siamo pronti e dopo questa direzione andremo in ogni strada e in ogni piazza a vincere le elezioni”, ha detto Letta al termine della sua replica alla direzione del Pd.

“Io vorrei che non fosse passato sotto silenzio uno dei passaggi chiave che ho fatto nella mia relazione, e cioè che il cuore del nostro progetto politico siamo noi ed è la nostra lista. Poi ci sono delle alleanze che siamo costretti a fare dalla legge elettorale, ma i due livelli sono completamente diversi tra di loro”.

Intanto, a quanto si apprende, domani mattina – intorno alle 12 – sarebbe in programma un incontro tra il segretario del Pd e una delegazione di sindaci dem

per ulteriori chiarimenti in vista delle elezioni politiche.