ELEZIONI, LETTA: “DESTRA NON IN GRADO DI GOVERNARE, PD SARA’ PRIMO PARTITO”

ROMA – “Gli italiani sanno che questa destra non è in grado di governare il Paese, per questo diciamo agli italiani ‘mettetevi in buone mani’, nelle mani di coloro che sanno governare meglio e che possono evitare che il Paese finisca come l’Ungheria e la Polonia, i riferimenti di Meloni e Salvini”.

Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a Filorosso su Rai Tre.

“La nostra campagna elettorale sarà concreta e molto netta. Gli italiani avranno un voto secco: o di là con Meloni e Salvini, o di qua, dove ci siamo solo noi. Siamo l’alternativa essenziale per i prossimi cinque anni. Il nostro Paese si gioca il suo futuro”, ha aggiunto.

“Vogliamo vincere le elezioni e rovesciare questa campagna elettorale cominciata per colpa di Conte con la caduta del governo Draghi. Il Pd sarà il primo partito”.