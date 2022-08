ELEZIONI, LETTA: “GIOVANI AL CENTRO DELLA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE”

ROMA – “La nostra campagna elettorale sarà concentrata sul tema dei giovani, perché i giovani nel nostro paese sono pochi, non gli diamo opportunità sufficienti e se ne vanno appena possono. Abbiamo assolutamente bisogno non solo di farli rimanere ma di attrarli attraverso politiche di welfare e di incentivazione e ovviamente attraverso l’eliminazione della precarietà nel lavoro e con politiche abitative, la possibilità di cominciare a mettere da parte la pensione. Noi vogliamo un’Italia per i giovani. La nostra campagna elettorale avrà i giovani al centro”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a margine di una iniziativa a Tarquinia.