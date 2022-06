ELEZIONI, LETTA: “PEZZOPANE SINDACO GIUSTO PER L’AQUILA”

L’AQUILA – “Sono sempre stato convinto dell’opzione Stefania Pezzopane, so quanto ami L’Aquila, è la persona giusta, forte, determinata. Sarà la sindaca giusta per i prossimi 5 anni”.

Così il segreatario Pd Enrico Letta a margine della sua visita all’Aquila a sostegno della candidata del centrosinistra alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno.

“È un voto per l’Abruzzo fondamentale, ed è per questo che all’Aquila ci mettiamo tutto questo impegno. Perché crediamo che la svolta all’Aquila sia l’inizio di una svolta a livello regionale. Crediamo che questa amministrazione regionale abbia marginalizzato completamente l’Abruzzo, ed è per questo che a partire dalla candidatura forte di Stefania Pezzopane a L’Aquila noi cominciamo la rincorsa alle elezioni del 2024 dove contiamo di mettere in campo una possibilità di svolta per la Regione che ne ha assolutamente bisogno”.