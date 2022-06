ELEZIONI, LIBERAQUILA: “CITTA’ SEDE DELLA PRIMA SCUOLA DI EUROPROGETTAZIONE”

L’AQUILA – “L’importanza dei fondi come opportunità da intendersi come flussi finanziari amici per l’amministrazione comunale: per usufruirne è fondamentale dotarsi di una macchina funzionale e idonea allo scopo, costituendo strutture interne di alta professionalità dedicate alla gestione dei fondi, provvedendo al reclutamento ed idonea formazione di risorse umane, prevedendo, in tal senso, una partnership con l’ateneo aquilano”.

È quanto ribadito oggi, nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni, nel corso dell’evento promosso da LiberAaquila, lista civica in appoggio alla candidata sindaco Simona Volpe alle elezioni amministrative della città dell’Aquila del prossimo 12 giugno.

L’incontro ha visto come ospite l’avvocato e docente universitario Paola Di Salvatore che ha fornito il suo importante e professionale contributo alla candidata sindaco ed ai candidati consiglieri sul tema dei fondi europei.

“I professionisti – si legge in una nota – dovranno porsi a servizio delle imprese al fine di offrire costante supporto amministrativo per un concreto sviluppo del tessuto economico e sociale. La lista LiberAQUILA si impegna, qualora in Consiglio comunale, a rendere conto ai cittadini della gestione di tali fondi, secondo i principi di trasparenza che la animano”.

“È un diritto dei cittadini aquilani non perdere l’occasione di ottenere queste risorse. È un dovere di una amministrazione illuminata canalizzarle per sviluppare il territorio. Molti ignorano che la partecipazione a tali progetti permetterebbe anche di utilizzare i fondi per coprire i costi del personale impiegato. L’Aquila come sede della prima scuola di europrogettazione e politica di coesione europea”, conclude la nota.