L’AQUILA – La senatrice Licia Ronzulli, responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, all’Aquila per la presentazione della lista in vista delle elezioni amministrative in programma il 12 giugno.

L’evento si terrà mercoledì 25 maggio, a mezzogiorno, presso l’Hotel La Dimora del Baco, in località Centi Colella.