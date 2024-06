ELEZIONI: LIRIS, “FDI CRESCE ANCORA, A PESCARA POSSIAMO CHIUDERE PARTITA AL PRIMO TURNO”

ROMA – “Stando ai dati attuali, si prospetta un grande risultato e una ulteriore crescita di Fratelli d’Italia. Dobbiamo avere prudenza ma si registra un netto aumento rispetto alle politiche del settembre del 2022, un chiaro segno dell’ottimo di lavoro di Giorgia Meloni“.

Così il senatore abruzzese di FdI Guido Quintino Liris, capogruppo dei meloniani nella commissione Bilancio di palazzo Madama, già vicensindaco dell’Aquila, nel commentare i primi dati sulle elezioni europee.

“Tutto ciò ci dà un ulteriore sprone per fare ancora meglio nei prossimi mesi, nei prossimi anni nel governare in Italia, con FdI che dovrà essere forza responsabile e traino di tutta la coalizione, dobbiamo provare a giocare la stessa partita in Europa – continua il vice segretario abruzzese di FdI, il quale a proposito delle elezioni di Pescara, spiega che “come si aspettavamo, possiamo chiudere la partita al primo turno, i dati iniziali ci fanno ben sperare, comunque il risultato di Carlo Masci e della coalizione hanno prevalso sulle polemiche e sulle ricostruzioni fantasiose”.

“È chiaro che i cittadini sanno scegliere la concretezza rispettato alla propaganda. Rassicuro però il centrosinistra sottolineando che anche in caso di ballottaggio non avremo problemi, in questo primo turno è emersa già ampiamente la credibilità del candidato”.